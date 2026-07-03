Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evin üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, alevlerin sardığı ev büyük hasar gördü. Yangın nedeniyle müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.