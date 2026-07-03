Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası, can kayıplarında ciddi artışa neden oldu. Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, aşırı sıcakların etkisiyle 22-28 Haziran tarihleri arasında geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bin 25 fazladan ölüm gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Rist, 22 Haziran haftasında kaydedilen toplam can kaybının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 30 arttığını belirterek, sıcak hava dalgasının özellikle risk grubundaki vatandaşlar üzerinde ağır etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Bir Haftada 2 Bin 25 Fazladan Ölüm Kaydedildi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 22-28 Haziran döneminde kaydedilen ölüm sayısı, önceki yılların aynı dönem ortalamasının 2 bin 25 üzerinde gerçekleşti.

Yetkililer, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve hassas gruplar için ciddi sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekerken, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Sıcak Hava Dalgasının Etkileri Sürüyor

Fransa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık kurumları ve yerel yönetimler alarma geçerken, yetkililer sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi nedeniyle vatandaşların resmi uyarıları takip etmelerini istedi.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle Avrupa'da sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli yaşandığına dikkat çekerek, aşırı sıcakların halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.