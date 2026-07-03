Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve hibrit araçların yükselişi sürüyor. 2026 yılının ocak-haziran döneminde satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit modeller oluştururken, benzinli ve dizel araçların pazar payında düşüş yaşandı.

Yılın ilk altı ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,79 azalarak 440 bin 234'e geriledi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 düşüşle 117 bin 945 olarak gerçekleşti.

Elektrikli ve Hibrit Otomobiller Pazarın Yüzde 51,6'sına Ulaştı

ODMD verilerine göre ocak-haziran döneminde 145 bin 804 hibrit, 80 bin 709 tam elektrikli otomobil satıldı. Uzatılmış menzilli elektrikli modellerin de dahil edilmesiyle elektrikli otomobil satış sayısı 81 bin 331'e yükseldi.

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde toplam satışlar 227 bin 135 adede ulaştı. Böylece Türkiye'de satılan her iki otomobilden biri elektrikli veya hibrit oldu. Bu araçların toplam pazardaki payı ise yüzde 51,6 olarak kaydedildi.

Benzinli ve Dizel Otomobil Satışları Geriledi

Yılın ilk yarısında 182 bin 492 benzinli, 27 bin 485 dizel ve 3 bin 122 otogazlı otomobil satıldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları yüzde 18,4, dizel otomobil satışları yüzde 27,1, tam elektrikli otomobil satışları yüzde 5,3 ve otogazlı araç satışları yüzde 3,1 geriledi. Buna karşın hibrit otomobil satışları yüzde 6 artış gösterdi.

Uzmanlar, dizel otomobil satışlarındaki düşüşün en önemli nedeninin küresel otomotiv üreticilerinin dizel motorlu araç üretimini azaltması ve pazara yeni dizel modeller sunmaması olduğunu belirtiyor.

Elektrikli ve Hibrit Araçların Pazar Payı Artıyor

İlk altı ayda benzinli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 45,8'den yüzde 41,5'e gerilerken, dizel otomobillerin payı yüzde 7,7'den yüzde 6,2'ye düştü. Otogazlı araçların payı ise yüzde 0,7 seviyesinde kaldı.

Aynı dönemde elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 17,6'dan yüzde 18,5'e yükselirken, hibrit otomobillerin payı da yüzde 28,2'den yüzde 33,1'e çıktı.

Haziran Ayında Elektrikli Araç Satışları Düştü

Haziran ayında Türkiye'de 14 bin 978 tam elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalırken, pazar payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde 26 bin 782 hibrit otomobil satışı yapıldı. Hibrit modellerin haziran ayındaki pazar payı ise yüzde 31,9 olarak kaydedildi.

Veriler, Türkiye otomotiv pazarında elektrikli ve hibrit araçlara olan ilginin artmaya devam ettiğini, buna karşın içten yanmalı motorlu araçların satışlarındaki gerilemenin sürdüğünü ortaya koydu.