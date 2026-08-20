Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretinin ardından Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine geçti. AK Parti Tavşanlı Merkez İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Bolat, Merkez İlçe Başkanı Himmet Özer ile görüştü.

Bolat, daha sonra ilçe başkanlığında düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende, Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye geçen Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Güleç ve Aziz Solmaz ile belediye meclis üyelerine rozetleri Bakan Bolat tarafından takıldı.

“Türkiye artık küresel bir güç”

Programda konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin son 24 yılda önemli gelişme kaydettiğini söyledi.

Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını belirten Bolat, Türkiye’nin küresel bir güç haline geldiğini ve uluslararası alanda saygınlığının arttığını ifade etti.

“Terörsüz Türkiye emin adımlarla ilerliyor”

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bolat, Türkiye’nin 44 yıllık terör sorununu geride bırakma yolunda önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Bolat, “Türkiye 44 yıllık terörü yendi. Terörsüz Türkiye projesi emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Cumhur İttifakı’na da vurgu yapan Bolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kadrolarıyla yürüttüğü ittifakın Türkiye’nin bekası ve esenliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

“Saflarımız güçlendi”

AK Parti’ye yeni katılan isimlerle teşkilatların daha da güçlendiğini belirten Bolat, yaklaşan seçim sürecine dikkat çekerek daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

Bolat, “Bugün artık çok daha güçlüyüz. Aramıza katılan kardeşlerimizle saflarımız güçlendi. Malum giderek seçime doğru da yaklaşılıyor. Bu anlamda artık daha fazla çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.