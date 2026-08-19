İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, “Ankara Güvenpark'ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

"GAZİ UYUM EVİ TÜM GAZİLERİMİZE AÇIK"

Açıklamada, Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi'nin tüm gazilerin kullanımına herhangi bir ayrım gözetmeksizin açık olduğu vurgulandı.

Tesisin, gazilerin rehabilitasyon süreçlerine destek olmak ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla kesintisiz hizmet verdiği ifade edildi.

GİRİŞ KISITLAMASI GÜVENLİK PROTOKOLÜ NEDENİYLE

DMM, tesise erişim konusunda uygulanan tek kısıtlamanın, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat kapsamında uygulanan güvenlik protokolleri olduğunu bildirdi.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmak ve gaziler üzerinden algı oluşturmak amacıyla dolaşıma sokulduğu belirtilen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

DMM, Ankara Bilkent Gazi Uyum Evi'nin tüm gazilere açık olduğunu bir kez daha vurgulayarak, kamuoyunu yanlış yönlendiren iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.