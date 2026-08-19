Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin spor ve sosyal yaşam olanaklarına erişimini artırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Etimesgut Bağlıca’da yapımı tamamlanan Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, kapılarını Başkentlilere açtı.

Yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis, modern donanımı ve farklı spor branşlarına yönelik alanlarıyla dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metropol İmar AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen kompleks, çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına hizmet verecek.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Çok Amaçlı Spor Alanları

Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi bünyesinde yarı olimpik yüzme havuzu ile 284 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol sahası bulunuyor. Tesiste ayrıca spor tutkunlarının ihtiyaçlarına yönelik modern ekipmanlarla donatılmış 600 metrekarelik fitness alanı da yer alıyor.

Pilates, Yoga ve Zumba Dersleri de Yapılacak

Komplekste yalnızca bireysel spor alanları değil, grup aktivitelerine yönelik stüdyolar da Başkentlilerin kullanımına sunuluyor. Spor merkezinde reformer ve mat pilates, yoga ile zumba gibi çeşitli grup dersleri gerçekleştirilecek.

Tasarruf odaklı altyapısı ve modern spor ekipmanlarıyla öne çıkan Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Etimesgut ve çevresinde yaşayan vatandaşlar için sporun yeni adreslerinden biri olmayı hedefliyor. Yeni tesisle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte spor yapma imkânlarını artırarak daha fazla vatandaşın modern ve donanımlı tesislerden faydalanmasını amaçlıyor.