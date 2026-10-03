Kırıkkale'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında, hakkında kasten yaralama suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Z. yakalandı.
Diğer hükümlünün cezası 6 ay 22 gün
Ekiplerin çalışmasında ayrıca hakkında Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A. da yakalandı.
Yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.