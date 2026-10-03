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Ekiplerin çalışmasında ayrıca hakkında Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A. da yakalandı.

Yozgat'ta çocuklar Filistin için resim çizdi

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