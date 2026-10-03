Ankara'da düzenlenen “Ankara Miras: Müzede Bir Akşam” programında gençler, Başkentin binlerce yıllık tarihine uzanan bir kültür rotasını takip etti. Ankara Kalesi'nden başlayan program, Sultan Alâeddin Camisi, Arslanhane Camisi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretleriyle devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, gençlere Ankara'nın tarihi yapıları ve kültürel mirası hakkında bilgi verildi.

Ankara Kalesi'nden Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne

Program kapsamında ilk olarak Ankara Kalesi ziyaret edildi. Katılımcılar daha sonra Sultan Alâeddin Camisi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camisi'ni gezdi.

Tarihi yapılar, uzman rehberlerin anlatımları eşliğinde incelenirken katılımcılara Ankara'nın geçmişten günümüze uzanan kent dokusu ve kültürel mirası hakkında bilgiler aktarıldı.

Programın son durağı ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi oldu. Gençler, müzede sergilenen eserler üzerinden Ankara ve Anadolu'nun farklı dönemlerine ilişkin tarihsel izleri yakından inceleme fırsatı buldu.

"Ankara Miras Hafıza Oyunu" ile interaktif deneyim

Etkinliğin müze bölümünde gençler, “Ankara Miras Hafıza Oyunu”na da katıldı. Oyun aracılığıyla Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasına ilişkin bilgilerini test eden katılımcılar, müze ziyaretini interaktif bir etkinlikle tamamladı.

“Ankara Miras: Müzede Bir Akşam” programıyla tarihi mekanları bir rota halinde gezen gençler, Ankara'nın farklı dönemlerine ait kültürel miras unsurlarını yerinde görme imkanı buldu.