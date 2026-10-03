Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği ve Yetim Vakfı öncülüğünde “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği düzenlendi.

Belediye binası önündeki alanda gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, yere serilen uzun rulo kağıtlar üzerine Filistin temalı resimler çizdi.

Çocuklardan “Özgür Filistin” mesajı

Etkinlikte bazı çocuklar Filistin bayrağı, zeytin ağaçları, güvercin ve Mescid-i Aksa'nın resimlerini yaparken, bazıları da çizimlerinin yanına “Özgür Filistin” gibi mesajlar yazdı.

Etkinliğe Türkiye Gençlik Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli kuruluşlar destek verdi.

“Filistinli çocukların yanında olduğumuzu göstermek istedik”

İHH Yozgat Kadın Kolları Başkanı Gökçe Delibaş, etkinlikle Filistinli çocukların yanında olduklarını göstermek ve yaşananlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Filistin'de yaşananların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Delibaş, Yozgat halkıyla birlikte Filistinli çocukların sesini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Delibaş, etkinlik kapsamında barışın sembolü olarak zeytin ağaçları ve güvercinlerin yanı sıra Mescid-i Aksa'nın da resmedildiğini ifade ederek, Filistin'in özgürlüğü ve barış için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.