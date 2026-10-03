Yeşilay Konya Şubesi yetkilileri, önceki dönem şube başkanlarına yönelik gerçekleştirdiği vefa ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda önceki dönem başkanları Mehmet Ali Uz, Ali Sabri Pişkin, Dr. Hakan Hakkı Taşkapu, Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ve Dr. Zeliha Üstün Argon ziyaret edildi.

Geçmişin deneyimleri geleceğe aktarılıyor

Ziyaretlerde, önceki dönem başkanlarının Yeşilay Konya Şubesi'nde görev yaptıkları süreçte edindikleri deneyimler ve bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları üzerine sohbet edildi.

Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, vefa buluşmalarının kurumun geçmişi ile bugünü arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti.

Önceki dönem başkanlarının tecrübelerini, yaşanmışlıklarını ve tavsiyelerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade eden Küçükbezirci, Yeşilay Konya'nın bugünlere gelmesinde her bir başkanın önemli katkısı bulunduğunu söyledi.

Küçükbezirci, "Geçmişten aldığımız güç ve tecrübeyle Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.