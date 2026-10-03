ABD'nin California eyaleti kıyılarında deniz seviyesinin önümüzdeki günlerde 30 santimetreye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, Pasifik Okyanusu'nda oluşan ve “kıyıya hapsolmuş Kelvin dalgası” olarak adlandırılan su kütlesinin, fırtına kabarmaları ve yüksek gelgitlerle birleşmesi halinde kıyı bölgelerinde taşkın ve erozyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Kelvin dalgası California kıyılarına ilerliyor

Pasifik Okyanusu'nda oluşan büyük enerji kütlesinin ABD'nin batı kıyılarında deniz seviyesini yükselttiği belirtildi.

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan oşinografi uzmanı Dillon Amaya, söz konusu oluşumun tsunami olmadığını ifade etti. Amaya, kıyı hattına paralel hareket eden dalganın kırılarak ilerlemek yerine geniş bir su kabarması şeklinde Alaska yönüne doğru hareket ettiğini söyledi.

El Nino döngüsüyle bağlantılı olduğu belirtilen su kütlesinin Meksika açıklarından kuzeye doğru saatte yaklaşık 10 kilometre hızla ilerlediği ve hafta içinde San Diego kıyılarına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Deniz seviyesi 30 santimetreye kadar çıkabilir

Uzmanlar, Kelvin dalgasının etkisiyle California kıyılarında deniz seviyesinin 30 santimetreye kadar yükselebileceğini belirtti.

Deniz seviyesindeki yükselmenin, fırtına kabarmaları, açık deniz dalgaları ve yüksek gelgitlerle aynı döneme denk gelmesi halinde kıyı bölgelerindeki taşkın riskinin artabileceği ifade edildi.

Uzmanlar ayrıca deniz seviyesindeki 5 ila 10 santimetrelik yükselmelerin, mevcut koşullara bağlı olarak taşkın riskini önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekti.

Güney California'da taşkın ve erozyon riski

Güney California kıyılarında son haftalarda etkili olan açık deniz tropikal fırtınalarının taşkın ve erozyona neden olduğu belirtildi.

Los Angeles'ın güneyindeki Dana Point ve Laguna Beach bölgelerinde deniz taşkınları ve kıyı erozyonu nedeniyle bazı yapıların zarar gördüğü, en az bir yapının ise tamamen çöktüğü aktarıldı.

Deniz suyunun ısınmasıyla meydana gelen genleşmenin de kıyılardaki deniz seviyesini etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, yaklaşan Kelvin dalgasının mevcut yüksek su seviyesiyle birleşmesi halinde kıyı yerleşimleri açısından risk oluşturabileceğini belirtti.