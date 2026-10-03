YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Hopa'da konuşan Özel, emekli maaşları, kadın-erkek eşitliği, ekonomi ve partisinin kongre sürecine ilişkin mesajlar verdi. Özel, "Bir hedefimiz vardır, o da bu iktidarı değiştirip adil, eşit, hakkaniyetli bir düzen kurmaktır" dedi.

Özel'den Hopa'da Metin Lokumcu ve Reşit Kibar açıklaması

Artvin programına Kemalpaşa'dan başlayan Özel, daha sonra Hopa'ya geçti. Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Özel, çevre mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Metin Lokumcu ve Reşit Kibar'ın isimlerini gündeme getirdi.

Özel, Metin Lokumcu'nun ölümünden sorumlu olduğunu belirttiği kişilerin yeniden yargılanması gerektiğini savundu. Reşit Kibar'ın ailesini de ziyaret ettiğini belirten Özel, çevre mücadelesinde hayatını kaybedenlerle ilgili adalet talebinin sürdürüleceğini söyledi.

"25 bin lirayla kimse geçinmek zorunda kalmayacak"

Konuşmasında emekli maaşlarına da değinen Özel, 25 bin liralık maaş üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Özel, "25 bin lirayla kimse geçinmek zorunda kalmayacak, ant olsun ki hakkımızı hep birlikte alacağız" ifadelerini kullandı. Emekliler için yeni bir düzen kurulacağını söyleyen Özel, ekonomik politikalarında gelir adaletine vurgu yaptı.

Kadın-erkek eşitliği mesajı

Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Özel, kadınların istihdam dışında bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Özel, kadınların sosyal güvenceye kavuşması ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğini ifade ederek, partisinin bu yönde politikalar uygulayacağını söyledi.

"1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek"

Özel, partisinin kongre süreci hakkında da bilgi verdi. İlçe kongrelerinin tamamlandığını ve il kongrelerinin yapılacağını belirten Özel, 15 Kasım'da gerçekleştirilecek genel başkanlık seçiminde yaklaşık 1 milyon üyenin doğrudan oy kullanacağını söyledi.

Özel, YENİ Parti'nin genel başkanının 600 delege yerine üyelerin doğrudan katılımıyla belirlenmesini planladıklarını ifade etti.

Arhavi'de esnaf ve pazar ziyareti

Hopa'daki programının ardından Arhavi ilçesine geçen Özel, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Semt pazarını da gezen Özel, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından Özel, Ankara'ya gitmek üzere Rize-Artvin Havalimanı'na geçti.