Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen organizasyona 6 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcu katıldı.

Sporcular 5, 10 ve 21 kilometrede yarıştı

“3. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu” kapsamında sporcular, 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 5 kilometrelik parkurda sporcularla birlikte koştu.

Yarışın ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

6 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcu katıldı

Ödül töreninde konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, organizasyona katılan sporculara teşekkür etti.

Yarı maratonun Ömer Halisdemir'in anısına düzenlenmesinin önemine değinen Akmeşe, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve 6 ülkeden sporcuların Niğde'de bir araya geldiğini söyledi.

Akmeşe, organizasyon kapsamında Niğde'nin tarihi, doğal ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasına da imkan sağlandığını belirterek yarı maratonun gelecek yıllarda artan katılımla devam etmesini temenni etti.

"Her sene daha da büyüyor"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise organizasyona yoğun katılım olduğunu ifade etti.

Özdemir, kendisinin de 5 kilometrelik parkura katıldığını belirterek geçen yıla göre parkuru 4 dakika daha iyi dereceyle tamamladığını söyledi.

Yarı maratona 6 farklı ülkeden 1100'ün üzerinde sporcunun katıldığını belirten Özdemir, organizasyonun üçüncü yılında daha geniş bir katılıma ulaştığını ifade etti.

Konuşmaların ardından 5, 10 ve 21 kilometrelik yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.