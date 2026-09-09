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Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen maddelere ekipler tarafından el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aramalarda ayrıca 26 sentetik uyuşturucu hap, 3 cam aparat, 800 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere ve şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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