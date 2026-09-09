Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere ve şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Aramalarda ayrıca 26 sentetik uyuşturucu hap, 3 cam aparat, 800 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere ekipler tarafından el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA