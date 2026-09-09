İngiltere'nin en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle AJet, İngiltere'nin Londra Stansted Havalimanı'na yapacağı seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanıyor.

Arıza, İngiltere hava trafik hizmetlerini yürüten NATS'ın uçuş işlem sisteminde ortaya çıktı. Kesinti İngiltere saatiyle yaklaşık 12.48'de (TSİ; 14.48) başladı. Havalimanı yönetimi ilk açıklamasında asıl etkinin kalkan seferlerde olduğunu, inen uçakların o sırada etkilenmediğini duyurdu. Kalkışların durması pistleri ve apronları doldurduğu için kapasite daraldı. Avrupa hava sahasını koordine eden Eurocontrol, Heathrow'u belirli bir süre inişe kapalı gösterdi. Bazı uçaklar havada tur attı, bir kısmı başka havalimanlarına yönlendirildi. Yolcular hem uçak içinde hem de terminallerde saatlerce bekledi. Yüzlerce uçuş iptal edildi. İngiltere hava trafik hizmetlerini yürüten NATS'ın uçuş işlem sistemindeki arıza nedeniyle AJet, Londra Stansted Havalimanı uçuşlarında iptal ve gecikmeler yaşanıyor. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, yolculara gerekli bilgilendirmeler yapılırken, yolcular seferlerinin güncel durumunu iletişim kanallarından öğrenebilecek.