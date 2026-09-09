UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları başladı.

Borsa günü nasıl tamamladı?
Borsa günü nasıl tamamladı?
İçeriği Görüntüle

Avrupa kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk gün programında 6 karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

AEK Atina - LASK Linz: 1-0

Club Brugge - Aston Villa: 2-3

Borussia Dortmund - Villarreal: 3-2

Real Madrid - Inter: 2-1

Porto - Manchester City: 0-2

Lille - Real Betis: 2-3

Kaynak: DHA