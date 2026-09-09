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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Avrupa kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk gün programında 6 karşılaşma oynandı.

Borsa günü nasıl tamamladı?

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