UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları başladı.
Avrupa kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk gün programında 6 karşılaşma oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:
AEK Atina - LASK Linz: 1-0
Club Brugge - Aston Villa: 2-3
Borussia Dortmund - Villarreal: 3-2
Real Madrid - Inter: 2-1
Porto - Manchester City: 0-2
Lille - Real Betis: 2-3
Kaynak: DHA