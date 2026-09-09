Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemek isteyenler, bankaların Eylül 2026 kampanyalarını yakından takip ediyor.

Bankalar emekli maaşının tutarına göre standart nakit promosyon sunarken otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta, kredili mevduat hesabı ve mobil bankacılık kullanımı gibi şartlarla ek ödemeler de yapıyor.

8 Eylül 2026 itibarıyla bankaların resmi internet sitelerinde yer alan kampanyalar incelendiğinde, ilan edilen toplam tutarlarda 35 bin TL ile Şekerbank ilk sırada yer alıyor. Ancak bu tutarın yalnızca 12 bin TL’si standart maaş promosyonundan oluşuyor. Geri kalan ödeme için çeşitli bankacılık ürünlerinin kullanılması gerekiyor.

EYLÜL 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI

Banka Koşulsuz nakit promosyon Ek koşullarla toplam ödeme Şekerbank 12.000 TL 35.000 TL ING 15.000 TL 32.000 TL Yapı Kredi 15.000 TL 30.000 TL DenizBank 12.000 TL 30.000 TL VakıfBank 12.000 TL 30.000 TL Garanti BBVA 15.000 TL 25.000 TL İş Bankası 15.000 TL 25.000 TL TEB 12.000 TL 21.000 TL QNB 20.000 TL 20.000 TL Kuveyt Türk 12.000 TL 14.000 TL Ziraat Bankası 12.000 TL 12.000 TL Halkbank 12.000 TL 12.000 TL

Tablodaki üst sınırlar, 20 bin TL ve üzerinde aylık alan emekliler için ilan edilen tutarları gösteriyor. Bazı ek ödemeler kredi kartına puan veya alışveriş indirimi şeklinde verilebiliyor.

EN YÜKSEK TOPLAM ÖDEME ŞEKERBANK’TA

Şekerbank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere ek koşullarla birlikte 35 bin TL’ye varan ödeme sunuyor. Aylığı 20 bin TL ve üzerinde olanlara verilen 12 bin TL standart promosyona; vadesiz hesap, kredi kartı kullanımı, sigorta, kredili mevduat hesabı ve iki otomatik fatura talimatı karşılığında toplam 23 bin TL ekleniyor.

Banka, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlar için vadesiz hesaba 6 bin TL, kredi kartı kullanımına 5 bin TL, sigortaya 5 bin TL, kredili mevduat hesabına 4 bin TL ve iki fatura talimatına 3 bin TL ek ödeme öngörüyor. Şekerbank

ING’DEN 32 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON

ING, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma sözü verenlere maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon ödüyor.

Dört otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap, ihtiyaç kredisi, banka kartı harcamaları ve mobil uygulamadan yeni müşteri olma koşulları tamamlandığında toplam kazanç 32 bin TL’ye ulaşıyor. Kampanya 30 Eylül 2026’ya kadar geçerli. ING

YAPI KREDİ’DE TOPLAM ÖDEME 30 BİN TL

Yapı Kredi, 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara ek koşul olmadan 15 bin TL promosyon veriyor. İki yeni fatura talimatına 5 bin TL, kredi kartı harcamasına 5 bin TL, dijital aktifliğe 2 bin TL ve mobil uygulamadan müşteri olmaya 3 bin TL ek ödeme yapılıyor.

Böylece toplam tutar 30 bin TL’ye çıkıyor. Kampanya 30 Eylül 2026’ya kadar devam ediyor. Yapı Kredi

DENİZBANK’TA 30 BİN TL’YE VARAN ÖDEME

DenizBank, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara 12 bin TL standart promosyon sunuyor. Kredili mevduat hesabı için 2 bin TL, iki otomatik fatura talimatı için 8 bin TL ve aktif kredi kartı kullanımı için 8 bin TL ek ödeme yapılıyor.

Bütün koşullar yerine getirildiğinde tutar 30 bin TL’ye ulaşıyor. Kampanya 30 Eylül 2026’da sona erecek. DenizBank

VAKIFBANK’TA 30 BİN TL’YE VARAN FIRSAT

VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan standart promosyon sağlıyor. Bankanın duyurusuna göre Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kart ile yapılacak alışverişlerden 18 bin TL’ye kadar ek kazanım elde edilebiliyor. Böylece toplam ödeme 30 bin TL’ye çıkabiliyor. VakıfBank

GARANTİ BBVA’DAN 25 BİN TL’YE VARAN ÖDÜL

Garanti BBVA, aylığı 20 bin TL ve üzerinde olanlara 15 bin TL nakit promosyon ödüyor. Bonus Kart veya Paracard harcamasına 6 bin TL, Avans Hesap kullanımına 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL olmak üzere 10 bin TL’ye kadar ilave ödül veriliyor.

Toplam avantaj 25 bin TL’ye ulaşıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli. Garanti BBVA

İŞ BANKASI’NDA 25 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyenlere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

Eylül ayında ilk kez verilecek iki otomatik fatura talimatına bin TL, ilk kez alınacak bireysel kredi kartıyla 31 Ekim’e kadar yapılacak toplam 9 bin TL ve üzerindeki alışverişlere ise 9 bin TL MaxiPuan sunuluyor. Böylece toplam tutar 25 bin TL’ye çıkıyor. İş Bankası

QNB’DE 20 BİN TL KOŞULSUZ NAKİT PROMOSYON

QNB, ek ürün şartı olmadan 20 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Maaşı 10 bin TL’nin altında olanlara 8 bin 500 TL, 10-14 bin 999 TL arasındakilere 13 bin 500 TL, 15-19 bin 999 TL arasındakilere 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 20 bin TL ödeme yapılıyor.

Bu yönüyle QNB, standart ve ürün koşulu bulunmayan nakit promosyonda öne çıkıyor. QNB

KAMU BANKALARINDA 12 BİN TL’YE KADAR ÖDEME

Ziraat Bankası ve Halkbank’ta emekli promosyonu maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Her iki bankada da 20 bin TL ve üzerinde aylık alanlara, maaşlarını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü karşılığında 12 bin TL promosyon veriliyor. Ziraat Bankası, Halkbank

PROMOSYON SEÇERKEN EK ŞARTLARA DİKKAT

Bankaların duyurduğu 30 bin veya 35 bin TL gibi rakamların tamamı doğrudan ve koşulsuz nakit promosyon olarak ödenmiyor. Ek ödeme alabilmek için kredi kartı kullanma, belirli miktarda harcama yapma, fatura talimatı verme, sigorta yaptırma veya kredili mevduat hesabı açma şartı aranabiliyor.

Taahhüt süresi dolmadan maaşın başka bankaya taşınması ya da ek ürünlerin iptal edilmesi halinde ödenen tutarın kalan süreye karşılık gelen bölümü banka tarafından geri alınabiliyor. Bu nedenle emeklilerin yalnızca açıklanan en yüksek rakama değil, ödemenin ne kadarının koşulsuz olduğuna ve ek şartların maliyetine de bakması gerekiyor.