Türk dünyası ülkeleri arasında medya, iletişim, kültür ve dil alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla Türk Dünyası Radyo-TV Gazeteciler Derneği (TÜRGAD) kuruldu.

15 Haziran 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak kurulan TÜRGAD’ın Kurucu Başkanlığını gazeteci Olgunay Köse üstlendi. Derneğin kurucu kadrosunda, uzun yıllara dayanan mesleki deneyime sahip gazetecilerin yanı sıra iletişim alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve medya profesyonelleri yer alıyor. TÜRGAD, Türk dünyası ülkelerinin medya kuruluşları, haber ajansları, radyo ve televizyonları ile gazetecileri arasında kalıcı iş birlikleri oluşturmayı ve ortak medya projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

İLK ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ KAZAKİSTAN’DA

TÜRGAD, kuruluşunun ardından ilk uluslararası iş birliği protokolünü Kazakistan Gazeteciler Birliği ile Almatı’da gerçekleştirdi. Bu iş birliğiyle iki ülke gazetecileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, ortak medya projelerinin geliştirilmesi ve Türk dünyası medya kuruluşları arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

“ORTAK MEDYA, ORTAK KÜLTÜR, ORTAK GELECEK”

TÜRGAD Kurucu Başkanı Olgunay Köse, derneğin kuruluş amacının yalnızca gazeteciler arasında mesleki dayanışma oluşturmakla sınırlı olmadığını belirterek, Türk dünyası toplumlarının birbirini daha yakından tanımasına katkı sağlayacak güçlü bir medya iletişim ağı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Köse, TÜRGAD’ın temel yaklaşımını şöyle özetledi: “Türk dünyasının ortak geleceğinin inşasında medya önemli bir güçtür. Doğru haber toplumlar arasında güven oluşturur. Güven ise iletişimi, iletişim de dostluk ve kardeşliği güçlendirir. TÜRGAD olarak medyanın bu birleştirici gücünü daha etkin kullanmayı amaçlıyoruz.”

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE ÖNCELİKLİ HEDEFLER ARASINDA

Dijital iletişim çağında yanlış ve manipülatif bilgilerin ülkeler ve toplumlar arasında hızla yayılmasının önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken TÜRGAD, dezenformasyonlamücadeleyi öncelikli çalışma alanlarından biri olarak belirledi.

Dernek; Türk dünyası ülkeleriyle ilgili yanlış, manipülatif veya dezenformasyon niteliğindeki içeriklerin tespit edilmesi, araştırılması ve doğru bilgilerle kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyor. TÜRGAD’ın medya anlayışının temelinde ise doğruluk, güvenilirlik, teyit, tarafsızlık ve kamu yararı bulunuyor.

ORTAK MEDYA DİLİ VE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ

TÜRGAD, Türk dünyasının ortak tarih ve kültür mirasının medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasını da amaçlıyor. Türk dünyasında kullanılan farklı Türk dilleri ve lehçeleri arasında iletişimin geliştirilmesi, medya içeriklerinin karşılıklı paylaşılması ve ortak yayınların artırılması derneğin başlıca hedefleri arasında bulunuyor. TÜRGAD, farklılıkları koruyarak ortak değerleri güçlendiren bir medya anlayışını savunuyor.

GENÇ GAZETECİLERE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ İMKÂNI

Dernek ayrıca genç gazetecilerin Türk dünyasındaki medya kuruluşlarıyla daha güçlü ilişkiler kurmasını, mesleki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını ve genç medya profesyonellerinin uluslararası projelerde yer almasını desteklemeyi hedefliyor.

TÜRGAD’ın uzun vadeli hedefleri arasında Türk dünyası ülkeleri arasında güçlü ve sürdürülebilir bir medya ağı oluşturmak, ortak televizyon ve radyo programları hazırlamak, haber içeriklerinin karşılıklı paylaşımını sağlamak ve gazeteciler ile akademisyenler arasında kalıcı iletişim platformları oluşturmak bulunuyor.

TÜRGAD’IN TEMEL SLOGANI: “ORTAK MEDYA - ORTAK KÜLTÜR - ORTAK GELECEK”

TÜRGAD, medya aracılığıyla Türk dünyası halklarının birbirini daha yakından tanımasına, ortak değerlerin görünür kılınmasına ve ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

TÜRGAD’DAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER’E ZİYARET

TÜRGAD Başkanı Köse, Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ile bir araya gelerek derneğin tanıtımını yaptı. Ortak projeler için çalışma yapılması konusunda işbirliğinde mutabık kalındı.