Tarımsal Destekler Artırıldı: Yeni Tutarlar Belli Oldu

“Altı Üstü İstanbul” ve “Evlilik Güzeldir” reyting yarışında kim kazandı?

Üsküdar’da dengeler değişti! Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Muharrem Aslan için ikindi namazının ardından Garip Dede Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Aslan’ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Sivas’a götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, babası Muharrem Aslan’ın vefat haberini, Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçelerine hizmet verecek Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Merkezi’nin açılış programının ardından aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan (93) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muharrem Aslan bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.