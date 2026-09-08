İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan (93) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muharrem Aslan bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
SİVAS’TA DEFNEDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, babası Muharrem Aslan’ın vefat haberini, Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçelerine hizmet verecek Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Merkezi’nin açılış programının ardından aldı.
Muharrem Aslan için ikindi namazının ardından Garip Dede Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Aslan’ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Sivas’a götürüldü.
Muharrem Aslan, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı İskenderşeyh köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.