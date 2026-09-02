Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Projesi'nin yanına yapılacak ve 6 bin 445 metrekare kapalı, 2 bin 125 metrekare açık sergi alanına sahip olacak merkezin proje ihalesi 2027 yılında yapılacak. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehrin kalıcı bir fuar merkezine uzun zamandır ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen fuar merkezi için proje çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Uzun, ihalenin 2027 yılında yapılacağını, projenin 2028 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Fuar merkezinin sadece tarım ve hayvancılık alanına hizmet etmeyeceğini belirten Uzun, 'Burası yalnızca yılda birkaç gün kullanılan bir alan olmayacak. Gıda, sanayi, yapı, otomotiv, mobilya ve teknoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde düzenlenecek fuarlara ev sahipliği yapacak. Sivaslı firmalarımız ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtacak, üreticiler, alıcılar ve sektör temsilcileri aynı çatı altında buluşacak.' ifadesini kullandı.

Uzun, Kızılırmak Projesi'nin hemen yanında planlanan fuar merkezinin, bölgenin ticari ve sosyal hareketliliğini de artıracağını belirterek, 'Sivas'ın ihtiyaçlarını ertelenen başlıklar olarak görmüyoruz. Şehrimizin eksiklerini tek tek ele alıyor, hazırlığını yapıyor ve hayata geçiriyoruz. Kızılırmak Projemizle yan yana yükselecek fuar merkezimiz üreticimize, esnafımıza ve iş dünyamıza yeni imkanlar sunacak. Şimdiden Sivas'ımıza hayırlı olsun.' değerlendirmesinde bulundu.