Zonguldak’ta YENİ Parti İl ve Merkez İlçe Başkanlıklarının açılışına katılan Yavuzyılmaz, partisinin 600 bin üyeye ulaştığını, bu üyelerin yaklaşık 400 bininin dijital üyelik ve aylık aidat ödeme sistemine dahil olduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz, bu uygulamanın siyasi partilerin finansmanı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “Siyasetin finansmanı konusunda Türkiye’de bir siyasi parti ilk kez böylesine büyük bir bağımsız halk gücünü arkasına almış oldu” ifadelerini kullandı.

“GENEL BAŞKAN TÜM ÜYELERİN OYUYLA SEÇİLECEK”

Yavuzyılmaz’ın dikkat çektiği ikinci adım ise parti içi seçim sistemi oldu. YENİ Parti’nin aldığı kararla genel başkanın tüm üyelerin oylarıyla seçileceğini belirten Yavuzyılmaz, il ve ilçe başkanlarının da ilgili bölgelerdeki tüm üyelerin oylarıyla belirlenmesinin planlandığını aktardı.

Bu sistemi “büyük bir demokrasi sıçraması” olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, ilerleyen yıllarda diğer siyasi partilerin de benzer bir yöntem izlemek zorunda kalacağını savundu.

Zonguldak’taki açılış programında emeği geçenlere teşekkür eden Yavuzyılmaz, “Bu güzel gelişmeler ışığında Zonguldak’ta İl ve Merkez İlçe Başkanlıklarımızın açılışını yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.