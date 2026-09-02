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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Nejla Taşdemir'in 2 kızıyla yaşadığı evin banyosundaki çamaşır makinesi, bilinmeyen nedenle alev aldı. Evde olan Taşdemir ve kızları, duman dolan dairelerinden dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, çamaşır makinesindeki yangını söndürdü.

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