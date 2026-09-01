Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

Konuşmasına Nepal’de geçen hafta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek başlayan Erdoğan, Türkiye’nin küresel ve bölgesel krizlerin çözümünde diplomasi ve diyaloğu öncelediğini söyledi.

“Çatışmaların çözümü için sorumluluk alıyoruz”

Türkiye’nin çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk üstlendiğini belirten Erdoğan, “Tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılayı temsil ettiğini belirten Erdoğan, teşkilatı çok kutuplu dünya düzeninin önemli unsurlarından biri olarak değerlendirdi.

Erdoğan, “Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız.” dedi.

Orta Koridor vurgusu

Teşkilatın yalnızca barış ve istikrarın sağlanmasında değil, güvenli ulaştırma koridorlarının oluşturulması ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir rol üstlenebileceğini ifade eden Erdoğan, Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirilmesini istediklerini söyledi.

COP31 daveti

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye de değinen Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, 11-12 Kasım'da Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacağını hatırlatarak, zirvede dost ülkeleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Erdoğan’dan Gazze ve Lübnan mesajı

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze ve Lübnan’da yaşanan can kayıplarına dikkat çekti.

Erdoğan, “İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemekte.” açıklamasında bulundu.

Mekke Savunma İttifakı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında hayata geçirilen Mekke Savunma İttifakı'nın bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını belirtti.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını Kırgızistan’dan devralacak Pakistan’a da başarı dileklerini iletti.

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