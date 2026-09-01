İskenderun sahilinde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, bir oturma grubunun masasının yiyecek ve içecek artıklarıyla kirletildiğini ve çöplerin toplanmadan bırakıldığını fark etti.

Bunun üzerine ekipler, duruma tepki göstermek ve sahilde çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmakamacıyla farklı bir yönteme başvurdu.

Çöpler toplanmadı, masa sergiye çıkarıldı

Kirletilen oturma grubunun çevresi şeritle çevrilirken, önüne de dikkat çeken tabelalar yerleştirildi.

Tabelalarda, “Bu sanat eseri İskenderun’umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın” ifadelerine yer verildi.

Sahilde karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediyenin uygulamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

“Cezaların caydırıcı olması lazım”

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de sahillerin kirletilmesine tepki göstererek benzer olayların önüne geçmek için cezaların artırılmasının gündemde olduğunu açıkladı.

Dönmez, “Kirleticilerin kirletmekte ısrar etmesi üzerine cezai işlemleri hayata geçirme kararı aldık. Belediye meclisimizde alacağımız kararla 3 bin lira olan çevre kirletme cezasını 10 bin lira veya üzerine çıkmak istiyoruz.”dedi.

Amaçlarının vatandaşların “canını yakmak” olmadığını belirten Dönmez, “Cezanın caydırıcı olması lazım.” ifadelerini kullandı.

Belediyenin 7 günlük “sergisi”, sahillerin ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatırken, çöpünü arkasında bırakan vatandaşa da alışılmışın dışında bir mesaj verdi.