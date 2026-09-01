Bandırma’da av sezonunun başlamasıyla balıkçı tekneleri gece saatlerinde denize açıldı. Yakalanan balıklar, en yakın iskelelerden karaya çıkarılarak sabah saatlerinde Bandırma Balık Hali’ne ulaştırıldı.
Sezonun ilk gününde mezatta 236 kasa, toplam bin 652 çift palamut ile 793 kasa sardalya satışa çıkarıldı.
Palamutun çifti 220 liraya kadar çıktı
Ortalama 250-300 gram ağırlığındaki palamutun çifti 190 ila 220 lira arasında alıcı buldu. Sardalyanın kasa fiyatı ise bin 250 ila 3 bin 500 lira arasında değişti.
Balıkçılar, sezonun gözde türlerinden palamutun henüz istenilen büyüklüğe ulaşmadığını belirterek, eylül ayının ortalarına doğru balıkların gramajının artmasını beklediklerini söyledi.
Bandırma Balık Hali'nde sezonun ilk mezatı, balıkçıların yanı sıra alıcıların da yoğun ilgisiyle gerçekleşti.