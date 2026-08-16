Balıkesir’in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, çevrede yaşayan vatandaşların alevleri ve yükselen dumanı fark ederek yetkililere ihbarda bulunmasıyla bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yıldırım kaynaklı çıktığı değerlendirilen orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Bölgede yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA