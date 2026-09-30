İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridini kullanıp yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce bir akaryakıt istasyonu önünde durdurulan aracın içerisinde, Afganistan uyruklu 5 erkek, 10 kadın ve 14 çocuk yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde gerçekleştirilen aramalarda; tabanca, 13 can yeleği, 15 iç lastik, 3 el pompası ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 48 bin lira ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığını organize ettiği kaydedilen bir şüpheli adliyeye sevk edildi.