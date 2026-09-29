YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Fon” iddiaları kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine’ye iade ettiği yönündeki iddialara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Günaydın, iade edilmesi gereken tutarın bunun iki katı olduğunu savunarak, “2 milyar lirayı Hazine’ye ödemek suretiyle kendilerini kurtarma gayretine girmişler. Oysa ödenmesi gereken haksız edinimin iki katı, yani 4,4 milyar lira” dedi.

“Hazine’ye iade etmek soruşturmayı ortadan kaldırmaz”

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Gökhan Günaydın, söz konusu paranın Hazine’ye aktarılmasının olası soruşturma ve hukuki süreçleri ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Günaydın, “Götürdüğü parayı aynen Hazine’ye iade edince tüm soruşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor? Vatandaşın peşini bırakacağını mı sanıyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Günaydın ayrıca, haksız elde edildiğini savunduğu gelirin tamamının iade edilmesi gerektiğini belirterek, tutarın iki katına işaret etti.

“Vatandaşın cebinden alınan para vatandaşa dönmeli”

Hazine’ye yapılan ödemenin mağdur edildiği belirtilen vatandaşlar açısından yeterli olmadığını savunan Günaydın, paranın kaynağına ve mağdurların durumuna dikkat çekti.

Günaydın şöyle konuştu: “Bunu Hazine’ye iade ettiniz. Peki bunun Hazine’ye para olarak girmesinin son mağdurlara ne faydası var? Bu 2,2 milyar lirayı birilerinin cebinden aldınız. Vatandaşın cebinden aldınız. O vatandaşın cebine bunu vermiyorsunuz da Hazine’ye aktarıyorsunuz. Bunun bir mantığı var mı?”

CİMER’e yapılan başvuruları gündeme getirdi

Günaydın, toplantıda vatandaşların CİMER’e yaptığı bazı başvuruları da kamuoyuyla paylaştı. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilerin durumuna dikkat çeken Günaydın, başvurularda ağır geçim sorunlarının ve çaresizlik ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Günaydın, ismini açıklamadığı bir emeklinin başvurusundan şu ifadeleri aktardı: “Yıllarca AK Parti’ye oy vermiş bir emekliyim. Şu an 23 gün 500 maaş almaktayım. Buna karşılık 20 bin lira kira ödüyorum. Kalan para fatura giderlerimi zor karşılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yaptığım her başvuru reddedildi. Şimdi bana söyleyin, ben bu yaşta kendimi Meclis önünde ateşe mi vereyim? Başka bir gelirim yok. Bittim ben. Allah’tan korkun. Buna bir çare bulun.”

“Foncular utanır mı?”

Günaydın, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını gündeme getirerek kamu kaynakları ve fonlar üzerinden yaşandığı ileri sürülen usulsüzlük iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi.

“Şimdi bu arkadaşımızın mesajından utanan foncu var mı acaba?” diye soran Günaydın, “2,1 milyar lirayı götürüp sonra iade ederek soruşturmadan ve cezadan kaçmaya çalışanlar ve onları korumaya çalışanlar bu mesajdan utanır mı acaba?” ifadelerini kullandı.

Günaydın ayrıca sağlık sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten başka bir vatandaşın CİMER başvurusunu da gündeme getirdi. Başvuruda, ağır hastalık yaşayan bir yakınının ilaçlarına ulaşmakta yaşanan sorunlar ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda şikâyetler bulunduğunu belirten Günaydın, bu tür başvuruların kamu kurumları tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlarıyla kamu kaynaklarının kullanımı arasında ortaya çıkan çelişkinin Meclis tarafından araştırılması gerektiğini savundu.