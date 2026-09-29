İran’da eğitim gören yaklaşık 400 Türk öğrenci, savaş nedeniyle yarıda kalan eğitimlerini Türkiye’de sürdürmek için YÖK’ten çözüm bekliyor. Öğrenciler, aylar süren bekleyişin ardından açılan yatay geçiş imkanının şartlarının çok sınırlı olduğunu ve büyük bölümünün bu haktan yararlanamadığını belirtiyor.

"9 Aydır Bizi Oyalıyorlar!"

Öğrenciler ve aileleri, yatay geçiş şartlarının yeniden düzenlenmesini ve daha fazla öğrencinin Türkiye’de eğitimine devam edebilmesinin sağlanmasını istedi.

Öğrencilerden yapılan çağrıda, “9 aydır bizi oyalıyorlar. Yatay geçiş kapısı açıldı ancak o kadar dar ki hiçbir öğrenci arkadaşımız yararlanamıyor. Sürekli YÖK’teyiz, lütfen sesimiz olun” ifadeleri kullanıldı.

Öğrenciler, eğitim hayatlarının daha fazla kesintiye uğramaması için devletin kendilerine sahip çıkmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.