Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin 7 farklı mahallesinde hizmete sunulan Millet Kıraathaneleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin yoğun ilgisini görmeye başladı. Ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak ve kitap okumak isteyen gençler, kıraathanelerde bir araya geliyor.

Modern ve rahat çalışma ortamlarıyla dikkat çeken kıraathaneler, öğrencilere hem bireysel hem de arkadaşlarıyla birlikte ders çalışma imkânı sağlıyor. Gün boyunca açık olan merkezlerde gençler, ücretsiz çay ikramından da yararlanabiliyor.

Başkan Çetin: Gençlerimizin her zaman yanındayız

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin eğitim hayatına destek olmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Millet Kıraathanelerinin gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve kendilerini geliştirebileceği alanlar olduğunu ifade eden Çetin, yeni eğitim döneminde öğrencilerin merkezlere gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çetin, gençlerin okul sonrasında da kendilerini evlerinde hissedebilecekleri huzurlu ve güvenli ortamlara sahip olmasını istediklerini kaydetti. Belediye olarak gençlerin eğitim yolculuklarına destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Çetin, kıraathanelerin bu amaç doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

Ücretsiz çay ikramı da var

Pursaklar'daki Millet Kıraathaneleri, ücretsiz çay ikramıyla da öğrencilerin buluşma noktası haline geldi. Gençler, gün boyunca kıraathanelerde ders çalışıp kitap okuyarak yeni eğitim dönemine hazırlanıyor.