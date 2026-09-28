Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Ek yerleştirme kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 2-5 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Adayların kayıt sürecinde üniversiteler tarafından yayımlanan duyuruları ve belirtilen tarihleri takip etmeleri gerekiyor. Sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.