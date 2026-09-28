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Adayların kayıt sürecinde üniversiteler tarafından yayımlanan duyuruları ve belirtilen tarihleri takip etmeleri gerekiyor. Sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

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Ek yerleştirme kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 2-5 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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