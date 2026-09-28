Olay, 28 Eylül 2026 tarihinde Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen A.B., öğretmen M.B.’ye ruhsatsız tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan öğretmen Mehmet Bilgili, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Bilgili, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli A.B., olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Vali Serdengeçti’den açıklama

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verdi. Vali Serdengeçti, olayın adli soruşturmasının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Bilgili için başsağlığı mesajı yayımladı. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.