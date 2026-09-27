Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda araç filosunu yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 13 yeni otobüs daha Başkentlilerin hizmetine sunuldu.

Yeni araçların 9'u 18 metre uzunluğunda körüklü, 4'ü ise 12 metre uzunluğunda solo tip otobüslerden oluşuyor. Son araçların da filoya katılmasıyla 2021 yılından bu yana Ankara'da toplu ulaşım hizmetine alınan yeni otobüs sayısı 597'ye yükseldi.

EGO'dan yeni otobüs alımları sürecek

EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürü Süleyman Çakır, yeni otobüslerle toplu ulaşım hizmetlerinin daha konforlu ve güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

EGO'nun teknolojik gelişmeleri takip ederek araç filosunu güçlendirdiğini ifade eden Çakır, 2026 ve 2027 yıllarında da toplu taşıma araç alımlarının devam edeceğini söyledi.

Engelli erişimine uygun ve çevreci araçlar

Filoya katılan yeni otobüsler, çevreci motor teknolojisiyle donatıldı. Alçak tabanlı yapıya sahip araçlarda engelli yolcuların kullanımına uygun rampa ve tekerlekli sandalye bağlantı aparatları da bulunuyor.

Araçlarda ayrıca sesli ve görsel yolcu bilgilendirme ekranları ile araç içi ve dışı kamera sistemleri yer alıyor. Ergonomik koltuk tasarımı ve elektronik kontrollü havalı süspansiyon sistemiyle donatılan otobüslerin, yolculara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunması amaçlanıyor.