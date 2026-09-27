Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'ndaki çalışmalara ilişkin, 'Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz' dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun, Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, 'Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve 1633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak' ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezi kurulacağını da bildirdi.

'3 MİLYAR 38 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yüküne önemli ölçüde çözüm sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 'Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz' dedi.

Projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çeken Bakan Uraloğlu, 'Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız' açıklamasında bulundu.

'OTOYOL BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, projenin, Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını ifade ederek, 'Mersin'in turizm bölgelerini işletmede bulunan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız' dedi.

Uraloğlu, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi de kolaylaştıracağını belirterek, projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Projenin Türkiye'nin uluslararası ulaştırma koridorları açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 'Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun kara yolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz' dedi.

'YÜZDE 98 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİNE ULAŞTIK'

Bakan Uraloğlu, sonraki etapta yapılması planlanan Kızkalesi-Taşucu kesiminin tamamlanmasıyla otoyol bağlantısının Taşucu'na kadar uzanacağını belirterek, 'Taşucu Limanı'nın ana kara yolu ağına erişimini güçlendireceğiz. Böylece Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlarken Taşucu Limanı'nın da lojistik sistem içerisindeki etkinliğini artıracağız' ifadelerini kullandı.

Bölgede yetiştirilen turfanda sebze, meyve ve narenciye başta olmak üzere tarımsal ürünlerin Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, otoyolun üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri de güçlendireceğini bildirdi. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'ndaki çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, projede yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, 'Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık' dedi.