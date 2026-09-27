AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamuoyunda “fon krizi” olarak adlandırılan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, yaşanan gelişmelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yakından takip edildiğini belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreçte temel ilkelerinin “sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır” anlayışı olduğunu ifade etti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.”

Fon sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını belirten Çelik, Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyon içerisinde kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

“Sistemik bir risk yok”

Çelik, fon krizinin Türkiye ekonomisi ve finansal sistem açısından sistemik bir risk oluşturmadığını savundu. Sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ve belli sayıda fonda ortaya çıktığını belirten Çelik, finansal sistemin temellerinin sağlam olduğunu söyledi.

Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil gerekli tedbirlerin değerlendirildiğini belirten Çelik, denetim kurumlarının da görevlerinin başında olduğunu ifade etti.

Çelik, açıklamasında şeffaflık, denetim ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirileceğini belirterek, “Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz” dedi.