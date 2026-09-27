Yıllar önce kaybolan bir kadına ait olduğu belirtilen üç bilezik, adli emanette saklanan bir araç parçası ve yeniden incelenen telefon kayıtları... Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Aksaray, Gaziantep ve Manisa’daki üç eski dosyada yeni şüphelilere ulaşılmasını sağladı. Yetkililerin açıklamasına göre dosyalar sırasıyla 19, 15 ve 11 yıl sonra yeniden değerlendirildi.

Aksaray’da 19 yıllık kayıp: İki kişi tutuklandı

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü’ye ilişkin soruşturmada aile bireylerinin ifadeleri ve eski deliller yeniden incelendi. Görgülü’nün yaşadığı yerde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı.

Açıklamaya göre şüpheli Hava G.’nin ifadesinin ardından Görgülü’ye ait olduğu belirtilen üç bilezik ele geçirildi. Hava G. ile İlhan G. tutuklandı. Görgülü’nün başına ne geldiği henüz kesin olarak ortaya konulmadı; soruşturma devam ediyor.

Gaziantep’te telefon kayıtları yeniden incelendi

Gaziantep’te 3 Ocak 2011’de silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Kaya’nın dosyasında telefon trafiği, baz istasyonu verileri ve tanık ifadeleri yeniden karşılaştırıldı. Şüpheli ifadelerindeki çelişkiler de incelemeye dahil edildi.

Yetkililer, bazı şüphelilerin olay günü Kaya’yı takip edip çevrede gözetleme yaptığının tespit edildiğini bildirdi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki adli süreç sürüyor.

Manisa’da saklanan ayna parçası soruşturmanın yönünü değiştirdi

Manisa’da 6 Temmuz 2015’te yol kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan’ın dosyasında, olay yerinden kalan bir araç parçası yeniden incelendi. Parçanın bazı Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğunun belirlenmesi üzerine kamera ve plaka tanıma kayıtları tekrar değerlendirildi.

İnceleme sonucunda olay saatinde bölgede bulunan araca ulaşıldı. Aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği bilgisi üzerine, olay tarihindeki sahibi R.Ç. yakalandı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Üç dosyadaki gelişmeler, eski delillerin yeni bilgilerle birlikte incelenmesinin soruşturmalara nasıl yön verebildiğini gösterdi. Ancak tutuklama ve gözaltı kararları kesinleşmiş suçluluk hükmü anlamına gelmiyor. Özellikle Fadime Görgülü’nün akıbetine ilişkin yanıt bekleyen sorular bulunuyor.