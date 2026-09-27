Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Motorinin litre fiyatına 24 Eylül’de yapılan 5,57 liralık indirimi, 25 Eylül’de pompaya yansıyan 2,60 liralık zam izledi. Benzin fiyatında ise gözler 1 Ekim’de olası vergi değişikliğine çevrildi.

Benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek?

27 Eylül itibarıyla benzine 12,48 liralık bir zam uygulanmış değil. Bu tutar, eşel mobil uygulamasının 1 Ekim’de sona ermesi ve mevcut vergi hesabının değişmemesi halinde ortaya çıkabileceği belirtilen tahmini artış. O tarihe kadar yeni bir düzenleme yapılırsa pompaya yansıyacak tutar da değişebilir. Bu nedenle 1 Ekim için kesinleşmiş bir benzin zam miktarı bulunmuyor.

Mazota yeniden zam gelecek mi?

Motorine son zam 25 Eylül’de yansıdı. 1 Ekim’den itibaren motorine uygulanan ÖTV tutarında öngörülen artış da yeni bir fiyat değişikliği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak vergi düzenlemesi, petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketler nedeniyle yeni pompa fiyatı henüz kesin değil.

27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Aşağıdaki litre fiyatları 27 Eylül’de yayımlanan şehir bazlı verilerdir; istasyon ve ilçeye göre farklılık gösterebilir.

İl ve bölge Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa Yakası 80,40 TL 93,50 TL 34,99 TL İstanbul Anadolu Yakası 80,30 TL 93,30 TL 34,40 TL Ankara 81,40 TL 94,60 TL 35,09 TL İzmir 81,70 TL 94,90 TL 34,99 TL

Sürücülerin merak ettiği soru, 1 Ekim öncesinde vergi uygulamasına ilişkin yeni bir karar alınıp alınmayacağı. Şimdilik benzin için dile getirilen 12,48 liralık tutar bir beklenti; kesinleşmiş zam olarak değerlendirilmemeli.