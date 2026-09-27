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Kanada Quebec eyalet polisi, özel bir helikopterin kalkıştan kısa süre sonra Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştüğünü bildirdi. Yetkililer, helikopterdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk bulgulara göre, helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığı ve fazla uzaklaşamadan düştüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde özel bir helikopterin Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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