Kanada'nın Quebec eyaletinde özel bir helikopterin Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kanada Quebec eyalet polisi, özel bir helikopterin kalkıştan kısa süre sonra Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştüğünü bildirdi. Yetkililer, helikopterdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk bulgulara göre, helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığı ve fazla uzaklaşamadan düştüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA