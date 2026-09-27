Samsun'un Atakum ilçesinde 21 yaşındaki A.İ., aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen 20 yaşındaki T.K. tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen T.K. ile A.İ. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.K., A.İ.'yi bıçakla sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan T.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.