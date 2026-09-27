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Olayın ardından kaçan T.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.K., A.İ.'yi bıçakla sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen T.K. ile A.İ. arasında tartışma çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 21 yaşındaki A.İ., aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen 20 yaşındaki T.K. tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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