Adana'da düzenlenen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene festivalde görev alan jüri üyelerinin yanı sıra davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali İhsan Varol'un sunduğu açılış töreninde festival kapsamında gösterilecek filmler, kategorilerine göre tanıtıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de törende yaptığı konuşmada, festivalin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

Festivalin açılış töreninde sinema dünyasına uzun yıllardır emek veren usta isimler de ödüllendirildi.

Orhan Kemal Emek Ödülleri; yönetmen ve yapımcı Aydın Sayman, oyuncu ve senarist Macit Koper ile oyuncu Suna Selen'e verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ödül alan sanatçıları tebrik ederek sinemaya yaptıkları katkılara dikkat çekti.

Güngör Geçer: Sinemamıza verdikleri emek için minnettarız

Sinemanın yıllara yayılan büyük bir emeği barındırdığını ifade eden Güngör Geçer, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ödül alan tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Sinemamıza verdikleri emek için kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Festivalimizin geri kalan günlerinde de sizleri salonlarımıza bekliyoruz.”

Nükhet Duru sahne aldı

Açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahiplerine takdim edilmesinin ardından Nükhet Duru sahneye çıktı.

Ünlü sanatçı, festivalin açılış gecesinde verdiği konserle izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sinema gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.