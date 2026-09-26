Astrolojide önemli gökyüzü hareketlerinden biri olan Venüs retrosu, 3 Ekim-15 Aralık 2026 tarihleri arasında Akrep burcunda gerçekleşecek. Aşk, ilişkiler, para ve öz değer konularının öne çıkacağı bu dönemin Koç'tan Terazi'ye kadar farklı burçlar üzerindeki etkileri merak ediliyor. İşte 2026 Akrep Venüs retrosunda burçları bekleyen gelişmeler...

AKREP VENÜS RETROSU NE ZAMAN?

Venüs, 3 Ekim 2026'da Akrep burcunda retro hareketine başlayacak. Retro sürecinin 15 Aralık 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.

Astrolojik yorumlara göre Venüs retrosu; ilişkiler, aşk hayatı, maddi konular, öz değer ve geçmişten gelen meselelerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Burçlara göre retro sürecinin etkileri ise farklılık gösterecek.

KOÇ, YÜKSELEN KOÇ VE AY BURCU KOÇ

Koç burçları için Venüs retrosunda ilişkiler, ortaklıklar ve gelecek planları ön plana çıkıyor. Astrolojik yorumlara göre bu süreçte uzak hedefler ve inançlarla ilgili konularda yaşanabilecek gerilimler, ilişkilerde yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

Özellikle 3 Ekim-15 Kasım arasındaki dönemde fevri kararlar vermek ve tartışmaları büyütmek yerine daha sakin hareket edilmesi öneriliyor. Aşk hayatında, ortaklıklarda ve gelecek planlarında aceleci davranmamak önem taşıyabilir.

BOĞA, YÜKSELEN BOĞA VE AY BURCU BOĞA

Venüs'ün karşıt burcu Boğa'da bu retro özellikle ilişkiler ve maddi konuları gündeme taşıyor. Astrolojik değerlendirmelere göre Boğa burçlarının finansal konularda daha kontrollü hareket etmesi gereken bir dönem olabilir.

Yüksek faizli krediler, riskli yatırımlar, gayrimenkul ve arsa alım-satımı gibi konularda karar vermeden önce daha dikkatli olunması öneriliyor. İlişkilerde ise ani kopuşlar veya radikal kararlar yerine mevcut sorunların değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

İKİZLER, YÜKSELEN İKİZLER VE AY BURCU İKİZLER

İkizler burçları için Venüs retrosunda iletişim, para ve yakın çevre ilişkileri öne çıkıyor. Astrolojik yorumlara göre bu süreçte yanlış anlaşılmalar ve tartışmalar yaşanabileceği için iletişim diline dikkat edilmesi önem taşıyor.

3 Ekim-15 Kasım arasındaki dönemde gereksiz harcamalardan ve finansal risklerden uzak durulması tavsiye ediliyor. Retro sonrasında ise para, satış, pazarlama ve dijital alanlarda yeni fırsatların gündeme gelebileceği öngörülüyor.

YENGEÇ, YÜKSELEN YENGEÇ VE AY BURCU YENGEÇ

Yengeç burçlarında Venüs retrosu duygusal konuları ve ilişkilerde geçmişten gelen meseleleri gündeme taşıyabilir. Astrolojik yorumlara göre daha önce verilen sözler, beklentiler ve ilişkilere dair konular yeniden değerlendirilebilir.

Bu süreçte bazı Yengeçler için geçmişte üzeri kapatılan meselelerle yüzleşme gündeme gelebilir. Duygusal kararlar vermek yerine olayları daha sakin değerlendirmek, retro döneminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

ASLAN, YÜKSELEN ASLAN VE AY BURCU ASLAN

Aslan burçları için Venüs retrosunda sosyal çevre, arkadaşlıklar ve iletişim konuları öne çıkıyor. Astrolojik yorumlarda bu dönemde yakın çevreyle yaşanabilecek gerilimlere ve ani tepkilere dikkat çekiliyor.

Yoğun stresin günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için dinlenmeye, uyku düzenine ve kişisel ihtiyaçlara daha fazla zaman ayrılması öneriliyor. Sağlıkla ilgili herhangi bir belirti yaşanması halinde ise astrolojik yorumlardan bağımsız olarak uzman değerlendirmesine başvurulması gerekiyor.

BAŞAK, YÜKSELEN BAŞAK VE AY BURCU BAŞAK

Başak burçlarında Venüs retrosunun iletişim ve maddi konuları öne çıkarması bekleniyor. Astrolojik değerlendirmelere göre ani para çıkışları ve finansal zorlanmalar bu dönemin dikkat edilmesi gereken başlıkları arasında yer alabilir.

Stresin artabileceği bu süreçte Başakların zihinsel olarak kendilerini rahatlatacak aktivitelere yönelmeleri öneriliyor. Harcamalarda kontrollü davranmak ve önemli finansal kararları aceleye getirmemek öne çıkan tavsiyeler arasında.

TERAZİ, YÜKSELEN TERAZİ VE AY BURCU TERAZİ

Yönetici gezegeni Venüs olan Terazi burçları için retro dönemi ilişkiler ve maddi konular açısından dikkat çekici olabilir. Astrolojik yorumlara göre bilinçaltında biriken kaygılar ve geçmişten kalan ilişki meseleleri yeniden gündeme gelebilir.

Bu süreçte para yönetimine daha fazla dikkat edilmesi, ilişkilerde ise gizli kalmış konuların açık biçimde ele alınması öneriliyor. Terazilerin kendi değerlerini yalnızca ilişkiler veya maddi koşullar üzerinden değerlendirmemesi de retro döneminin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

VENÜS RETROSUNDA HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKIYOR?

2026 Akrep Venüs retrosu için astrolojik yorumlarda özellikle aşk, ilişkiler, para, öz değer, geçmiş ilişkiler, harcamalar ve ortaklıklar öne çıkan konular arasında gösteriliyor.

3 Ekim-15 Aralık arasındaki süreçte önemli kararlar almadan önce mevcut koşulların yeniden değerlendirilmesi ve özellikle finansal konularda temkinli hareket edilmesi öneriliyor. Retro döneminin etkilerinin kişisel doğum haritasına göre değişebileceği de astrolojide kabul edilen yaklaşımlar arasında yer alıyor.