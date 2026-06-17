Astronomi tutkunları için haziran ayının en dikkat çekici olaylarından biri bu akşam yaşandı. Gün batımının ardından batı ufkunda beliren Venüs, Jüpiter ve Merkür'e ince hilal şeklindeki Ay da eşlik etti. Gökyüzünde oluşturdukları sıra dışı görüntü, birçok kentte çıplak gözle izlenebildi. Uzmanlar, bu tür hizalanmaların gök cisimlerinin uzayda birbirine yaklaşmasından değil, Dünya'dan bakıldığında aynı doğrultuda görünmelerinden kaynaklandığını belirtiyor.

En Parlak Üç Gezegen Aynı Hizada

Gökyüzünün en parlak gezegenlerinden Venüs ve Jüpiter, haziran ayı boyunca birbirine oldukça yakın konumda bulunurken, Merkür de bu ikiliye katılarak nadir görülen bir gezegen geçidi oluşturdu. Hilal şeklindeki Ay'ın da tabloya eklenmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. NASA ve uluslararası gökyüzü gözlem kuruluşları, haziran ayının ortalarının bu görüntü için en uygun dönemlerden biri olduğunu açıklamıştı.

Fotoğraf Tutkunlarından Yoğun İlgi

Türkiye'nin birçok noktasında amatör ve profesyonel gökyüzü fotoğrafçıları, gün batımının ardından oluşan manzarayı görüntülemek için açık alanlara akın etti. Özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde hizalanma daha net şekilde gözlemlendi.

Bir Sonraki Benzer Buluşma Ne Zaman?

Astronomi uzmanlarına göre Venüs, Jüpiter, Merkür ve Ay'ın bu kadar dikkat çekici şekilde aynı bölgede görüldüğü hizalanmalar sık yaşanmıyor. Venüs ve Jüpiter'in bu denli yakın görünümü için gökyüzü gözlemcilerinin birkaç yıl beklemesi gerekecek. Uzmanlar, benzer ölçekte dikkat çeken bir Venüs-Jüpiter yakınlaşmasının 2028 yılında gerçekleşeceğini belirtiyor. Ancak Ay'ın da aynı kompozisyona dahil olduğu tam benzer bir görüntünün tarihi, gözlem koşullarına ve gezegenlerin yörüngesel konumlarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Gökyüzü Meraklılarına Unutulmaz Gece

Haziran ayının en etkileyici gök olaylarından biri olarak değerlendirilen hizalanma, gökyüzü gözlemcilerine unutulmaz anlar yaşattı. Uzmanlar, yaz ayları boyunca gezegenlerin hareketlerinin izlenmeye devam edilebileceğini ve temmuz ayında da Venüs'ün parlak görüntüsüyle dikkat çekeceğini ifade ediyor.