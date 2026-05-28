“Mavi Ay” olarak adlandırılan gökyüzü olayı, Ay’ın gerçekten mavi renkte görünmesinden çok aynı ay içinde gerçekleşen ikinci dolunay ya da nadir takvimsel döngüler nedeniyle verilen özel bir isim olarak biliniyor. 31 Mayıs gecesi Türkiye’den de izlenebilecek olan bu etkileyici görüntünün özellikle gece yarısına doğru daha belirgin olması bekleniyor.

Saat kaçta gözlemlenebilecek?

Gökyüzünün nadir görülen olaylarından biri kabul edilen Mavi Ay, yıl içerisindeki 13’üncü dolunay olarak gözlemlenecek. Doğa tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bu etkileyici gök olayı, saat 11.45 itibarıyla en parlak ve en net haline ulaşacak.

Nedir?

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan volkanik patlamalar ve büyük orman yangınları sonucu atmosfere yayılan yoğun toz ve duman tabakaları, dolunayın zaman zaman mavi renkte görünmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, Ay’ın gerçek renginde herhangi bir değişim olmadığını; bu sıra dışı görüntünün, ışığın atmosferdeki toz parçacıkları tarafından farklı biçimde yansımasından kaynaklandığını belirtiyor.

Astrolojide “Mavi Ay” neyi simgeliyor?

Astrolojiye göre Mavi Ay dönemleri; kapanışlar, yeni başlangıçlar ve güçlü farkındalıklarla ilişkilendiriliyor. Özellikle bastırılmış duyguların açığa çıkabileceği, insanların iç seslerini daha yoğun hissedebileceği bir süreç olduğuna inanılıyor.

Astrologlar, bu özel gecede niyet çalışmaları yapılmasının, meditasyon ve içsel odaklanmanın etkisini artırabileceğini söylüyor. Bazı yorumlara göre Mavi Ay; ilişkilerde netleşme, geçmişle yüzleşme ve hayat yönünü yeniden belirleme enerjisini beraberinde getiriyor.