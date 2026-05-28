Meta, sosyal medya platformlarında yeni bir gelir modeline kapı aralıyor.

Şirket, Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları için “Plus” adıyla ücretli abonelik planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Planlanan abonelik sistemiyle birlikte kullanıcılar; profil özelleştirme seçeneklerinden daha gelişmiş etkileşim araçlarına kadar birçok ekstra özellikle buluşacak. “Süper tepkiler” gibi dikkat çekici etkileşim araçlarının yanı sıra “anonim story izleme” özelliği de paketin öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.

Facebook Plus ve Instagram Plus aboneliklerinin aylık 3,99 dolar, WhatsApp Plus’ın ise 2,99 dolar seviyesinde olması planlanıyor. Bu fiyatlar, küresel ölçekte erişilebilir bir premium deneyim sunma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde bu modelin yaygınlaşması durumunda, sosyal medya platformlarında “ücretsiz kullanıcı” ve “premium kullanıcı” ayrımının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.