NASA’nın NASA tarafından yürütülen Artemis II mission kapsamında astronotlar yaklaşık 9 gün 1 saat 31 dakika süren bir görev gerçekleştirdi. Bu süreçte uzay aracı 1,1 milyon kilometreden fazla mesafe kat etti.
Kapsül, 10 Nisan saat 20:07’de (ABD Doğu Saati) San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı.
Ay’a Tarihi Yakın Uçuş: 6.545 Kilometre Mesafe
Görevin en kritik anlarından biri 6 Nisan’da yaşandı. Orion kapsülü, Ay yüzeyine sadece 6.545 kilometre mesafeye kadar yaklaşarak tarihi bir geçiş yaptı.
Astronotlar bu sırada:
- Dünya’nın doğuşunu ve batışını gözlemledi
- 53 dakikalık Güneş tutulmasına tanıklık etti
- Ay yüzeyine dair detaylı gözlemler yaptı
Rekor Kıran Uzaklık ve Tarihi İlkler
Artemis II, insanlığın Dünya’dan en uzak noktaya ulaştığı görevlerden biri olarak kayıtlara geçti. Uzay aracı 406.771 kilometre uzaklığa çıkarak Apollo 13’ün rekorunu geride bıraktı.
Görev ayrıca tarihe şu ilklerle geçti:
- Victor Glover: Ay yörüngesine giden ilk siyahi astronot
- Christina Koch: Ay yolculuğu yapan ilk kadın
- Jeremy Hansen: Ay’a giden ilk Kanadalı
Zorlu Giriş Süreci: 2.700°C Isı ve 40.000 km/s Hız
Dünya atmosferine giriş sırasında kapsül:
- Yaklaşık 40.000 km/s hıza ulaştı
- Dış yüzeyde 2.700°C sıcaklık oluştu
- Plazma etkisi nedeniyle 6 dakika iletişim kesildi
Paraşüt sistemi yaklaşık 10.000 metre irtifada devreye girerek inişi güvenli hale getirdi.
Küçük Teknik Sorunlara Rağmen Başarılı Görev
Görev boyunca bazı iletişim problemleri ve tuvalet arızası yaşansa da, Orion’un yaşam destek ve itki sistemleri sorunsuz çalıştı.
Artemis Programında Yeni Hedef: 2028 Ay’a İniş
Artemis II, NASA’nın 2028 hedefli insanlı Ay inişi planı için kritik bir basamak olarak görülüyor. Görev, gelecekteki derin uzay keşifleri için önemli veriler sağladı.
