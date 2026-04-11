NASA’nın NASA tarafından yürütülen Artemis II mission kapsamında astronotlar yaklaşık 9 gün 1 saat 31 dakika süren bir görev gerçekleştirdi. Bu süreçte uzay aracı 1,1 milyon kilometreden fazla mesafe kat etti.

Kapsül, 10 Nisan saat 20:07’de (ABD Doğu Saati) San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı.

Ay’a Tarihi Yakın Uçuş: 6.545 Kilometre Mesafe

Görevin en kritik anlarından biri 6 Nisan’da yaşandı. Orion kapsülü, Ay yüzeyine sadece 6.545 kilometre mesafeye kadar yaklaşarak tarihi bir geçiş yaptı.

Astronotlar bu sırada:

Dünya’nın doğuşunu ve batışını gözlemledi

53 dakikalık Güneş tutulmasına tanıklık etti

Ay yüzeyine dair detaylı gözlemler yaptı

Rekor Kıran Uzaklık ve Tarihi İlkler

Artemis II, insanlığın Dünya’dan en uzak noktaya ulaştığı görevlerden biri olarak kayıtlara geçti. Uzay aracı 406.771 kilometre uzaklığa çıkarak Apollo 13’ün rekorunu geride bıraktı.

Görev ayrıca tarihe şu ilklerle geçti:

Victor Glover: Ay yörüngesine giden ilk siyahi astronot

Christina Koch: Ay yolculuğu yapan ilk kadın

Jeremy Hansen: Ay’a giden ilk Kanadalı

Zorlu Giriş Süreci: 2.700°C Isı ve 40.000 km/s Hız

Dünya atmosferine giriş sırasında kapsül:

Yaklaşık 40.000 km/s hız a ulaştı

a ulaştı Dış yüzeyde 2.700°C sıcaklık oluştu

oluştu Plazma etkisi nedeniyle 6 dakika iletişim kesildi

Paraşüt sistemi yaklaşık 10.000 metre irtifada devreye girerek inişi güvenli hale getirdi.

Küçük Teknik Sorunlara Rağmen Başarılı Görev

Görev boyunca bazı iletişim problemleri ve tuvalet arızası yaşansa da, Orion’un yaşam destek ve itki sistemleri sorunsuz çalıştı.

Artemis Programında Yeni Hedef: 2028 Ay’a İniş

Artemis II, NASA’nın 2028 hedefli insanlı Ay inişi planı için kritik bir basamak olarak görülüyor. Görev, gelecekteki derin uzay keşifleri için önemli veriler sağladı.

Kaynak: https://znews.vn/phi-hanh-doan-artemis-ii-dap-xuong-bien-post1642669.html