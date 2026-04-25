Bakan Gürlek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2027 yılının “Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, bu kararın adalete erişimin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Hukuk Okuryazarlığı İçin Eylem Planı Hazırlanıyor

Adalet Bakanlığı’nın bu kapsamda kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalıştığını ifade eden Gürlek, toplumun her kesiminde hukuk bilincinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu çalışmaların, vatandaşların haklarını daha iyi bilmesi ve adalete daha etkin erişebilmesi açısından kritik rol oynayacağına dikkat çekti.

Yapay Zekâya Dikkat Çekti

Gürlek, dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte yapay zekâdan yararlanmanın önemine değinerek, bu teknolojilerin vatandaşlara sağladığı faydaların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Ancak yapay zekâ uygulamalarının, savunma makamını temsil eden avukatlık kurumunun yerini alamayacağını açık şekilde dile getirdi.

Hedef: Bilinçli ve Güçlü Bireyler

Açıklamasında temel amaçlarının, vatandaşların haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin erişebilen bireyler olarak güçlenmesini sağlamak olduğunu belirten Gürlek, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Erdoğan Vurgusu

Gürlek ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hukuk bilincinin artırılmasına yönelik adımların devam edeceğini belirtti.

