Bilim dünyasından gelen yeni bir araştırma, sivrisineklerle mücadelede kullanılan böcek kovuculara ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre sivrisinekler, belirli koşullar altında böcek kovucu kokularını sıcak kanla ilişkilendirebiliyor.

Yapılan araştırmada, sivrisineklerin öğrenme ve koşullanma yeteneklerine dikkat çekildi. Bilim insanları, sivrisineklerin daha önce böcek kovucu kokusuyla birlikte bir “ödül” yani kan kaynağına ulaşması durumunda, bu kokuyu zamanla olumlu bir sinyal olarak algılayabildiğini tespit etti. Bu durum, kovucu sıkılmış kişilerin bazı senaryolarda sivrisinekler için daha cazip hale gelebileceğini gösteriyor.

Uzmanlara göre bu bulgu, özellikle uzun süre aynı tür kovucuya maruz kalan sivrisinek popülasyonlarında davranışsal değişimlerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Yani sivrisinekler sadece kimyasal olarak değil, davranışsal olarak da kovuculara karşı adapte olabiliyor.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların böcek kovucu ürünlerin tamamen etkisiz olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Ancak bu durum, sivrisineklerle mücadelede kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.