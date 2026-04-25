Çin, eğitim sisteminde teknoloji odaklı dönüşüm adımlarını hızlandırarak yapay zekayı müfredata dahil etti. 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, öğrenciler yaş gruplarına göre kademeli şekilde yapay zeka eğitimi almaya başladı.

Uygulamaya göre, altı yaş altındaki çocuklar doğrudan ders almaktan ziyade temel farkındalık ve hazırlık sürecine yönlendiriliyor. İlkokul seviyesindeki öğrenciler yıl içinde en az sekiz saatlik programla yapay zekanın temel kavramlarıyla tanışıyor. Bu aşamada çocuklara algoritmik düşünme, basit problem çözme ve dijital okuryazarlık gibi beceriler kazandırılıyor.

Ortaokul düzeyinde eğitim daha uygulamalı hale geliyor. Öğrenciler günlük hayatta kullanılan yapay zeka sistemlerini öğrenirken, veri kullanımı ve basit yazılım araçlarıyla çalışmaya başlıyor. Lise seviyesinde ise eğitim ileri aşamaya taşınıyor. Öğrenciler yapay zeka tabanlı projeler geliştirerek hem teknik hem de analitik becerilerini güçlendiriyor.

Çin yönetimi, bu adımla geleceğin iş gücünü erken yaşta teknolojiye adapte etmeyi hedefliyor. Uzmanlar, yapay zekanın eğitim sistemine bu şekilde entegre edilmesinin, ülkenin küresel teknoloji yarışındaki konumunu daha da güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

Yeni müfredatın yalnızca teknik bilgiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda etik kullanım, veri güvenliği ve yapay zekanın toplumsal etkileri gibi başlıkları da içereceği belirtiliyor. Eğitimdeki bu dönüşüm, birçok ülke tarafından da yakından takip ediliyor.