

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan grup toplantısında, geçtiğimiz Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı çok anlamlı bir zafer kazandığını söyledi.

Erdoğan Belediye Başkanlarının adlarını teker teker sayarak kutladı.

CHP’yi de yine hedefine alan Erdoğan, Türk siyasetinde yakışmayan olayların yaşandığını söyledi ve yerel seçimler konusunda “Düne kadar bağıranlar 3 gündür suskun. Kusura bakmayın, bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.” diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Türk siyasetine yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde AK Parti'deki güzel görüntüler herkese örnek olmalı. Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza attı. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu güven ve muhabbeti asla boşa çıkarmayacağız

Türk siyasetine yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde AK Parti'deki güzel görüntüler herkese örnek olmalı.

(6 beldedeki ara seçimler) Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza attı. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu güven ve muhabbeti asla boşa çıkarmayacağız.

Ana muhalefet partisinin kimi aktörleri gündem oluşturma çabasındaydı. Düne kadar bağıranlar 3 gündür suskun. Kusura bakmayın, bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.

“CHP’Yİ PAVYON MASLARINA DÜŞÜRDÜLER”

Biz ilk günden itibaren hep şunu dedik, CHP'nin 38. Kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in partisini affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşüren yine kendileridir.

Ana muhalefet partisinin kimi aktörleri gündem oluşturma çabasındaydı. Düne kadar bağıranlar 3 gündür suskun. Siz bu kafayla giderseniz milletten daha çok tokat yersiniz. Kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz

Biz ilk günden itibaren hep şunu dedik, CHP'nin 38. Kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in partisini affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşüren yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyenler kendileridir. Tüm tarafların CHP'li olduğu ihtilafta yargı gerekli değerlendirmeyi yapmıştır.

Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuran da kendilerinden başkası değildir. Koltuk kavgasının tarafı değiliz olmayacağız. Milletimizin arzusu ve beklentisi de bu yöndedir, biz kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz.

CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiği bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.”