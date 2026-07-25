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MYK’da görev dağılımı şöyle:

Yeni MYK’da Genel Sekreterlik görevine Yunus Emre getirilirken, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Özgür Ceylan getirildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen ve Parti Meclisi toplantısında onaylanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

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