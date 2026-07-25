YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen ve Parti Meclisi toplantısında onaylanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.
Yeni MYK’da Genel Sekreterlik görevine Yunus Emre getirilirken, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Özgür Ceylan getirildi.
MYK’da görev dağılımı şöyle:
- Genel Sekreter: Yunus Emre
- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
Muhabir: Haber Merkezi